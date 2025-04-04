Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ может рассекретить документы о донском генерале Краснове

Историки получат доступ к секретным документам, связанным с казачьим атаманом, генералом Петром Красновым. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на руководителя Центра восточно-славянских исследований Института социологии и регионоведения ЮФУ Максима Васькова.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Петр Краснов был одним из генералов царской армии, перешедшим на сторону Германии в Великую Отечественную войну.

По словам Максима Васькова, «сейчас идет процесс рассекречивания ФСБ и министерством обороны РФ новых документов, связанных с генералом Красновым». Эти документы позволят понять, как Петр Краснов стал сотрудничать с нацистами и почему он является не реабилитированным военным преступником.

Сергей Иванов

Новости компаний Все