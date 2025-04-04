Кубань стала лидером в РФ по числу нападений животных на людей в 2024 году

Краснодарский край занял первое место среди регионов России по числу нападений животных на людей в 2024 году. По данным 60 региональных управлений Роспотребнадзора, с жалобами на укусы за медицинской помощью обратились более 14 тыс. человек, что на 7% больше, чем годом ранее. За первые два месяца 2025 года зарегистрировано уже почти 2,5 тыс. таких случаев, пишут «Известия».

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Свердловская и Волгоградская области заняли второе и третье места с 8 тыс. случаев каждая. В Татарстане количество нападений составило 6,4 тыс., в Челябинской области — 6,2 тыс.

Для борьбы с проблемой используется система «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск» (ОСВВ), финансирование которой выделяют региональные бюджеты. В 2024 году на эти меры по всей стране направили 4,45 млрд руб., что на 41% больше, чем в 2023 году. Количество госзакупок увеличилось с 2,4 тыс. до 2,6 тыс. В первом квартале 2025 года финансирование программы составило 1,74 млрд руб. (+21% к аналогичному периоду 2024 года), число заключенных контрактов выросло на 10%.

Лидером по расходам на программы по контролю за бездомными животными стал Хабаровский край, где на эти цели выделили 288,1 млн руб. В список крупнейших регионов по объему средств также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (249,1 млн руб.), Сахалин (243,8 млн руб.) и Краснодарский край (159,1 млн руб.).

Вячеслав Рыжков