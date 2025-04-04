Гладков сообщил о старте выплат жителям двух районов, пострадавшим от ВСУ

Жители Краснояружского и Ракитянского районов Белгородской области, пострадавшие от действий ВСУ, сегодня начнут получать единоразовые выплаты в размере 15 тыс. руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Первую поддержку получат 600 человек, всего планируется перечислить средства 12 тыс. граждан. По словам господина Гладкова, первые 80 млн из общей суммы будут выплачены до конца следующей недели.

О назначении выплат губернатор сообщил 27 марта. Также он заявлял, что жителям Краснояружского района и шести населенных пунктов Ракитянского района, а также села Тишанка Волоконовского района будет произведена компенсация за аренду жилья в размере 20 тыс. руб. в месяц для «обычных» семей и 40 тыс. руб. для многодетных. Плату за услуги ЖКХ не будут начислять до стабилизации ситуации, за исключением расчетов по счетчикам.

Ульяна Ларионова