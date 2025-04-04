Суд в Сочи удовлетворил иск к экс-главе крайсуда Чернову по самострою

Адлерский районный суд Сочи удовлетворил иск заместителя прокурора Краснодарского края к четырем фигурантам, включая бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, о взыскании убытков, причиненных самовольным строительством многоквартирного дома на территории города. Согласно материалам дела, также ответчиками выступили Владимир Бахметьев, Елена Сухарева и Лиана Сурцова. Решение было принято 28 марта, иск поступил в суд 11 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, до 2009 года участники дела организовали возведение семиэтажного жилого здания в Хостинском районе Сочи на участке, не предназначенном для жилищного строительства. Строительство велось без разрешительных документов, объект впоследствии был узаконен в судебном порядке, а квартиры распроданы.

По оценке администрации, возведение дома потребовало дополнительных бюджетных расходов на социальную инфраструктуру, сумма ущерба составила 42 млн руб. Александр Чернов занимал пост главы краевого суда с 1994 по 2019 год. По версии следствия, в этот период он допустил нарушения антикоррупционного законодательства и выступал совладельцем активов на сумму свыше 7 млрд руб.

В октябре 2024 года Кропоткинский городской суд принял к производству иск Генпрокуратуры РФ о конфискации активов бывшего судьи. Его недвижимость в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Кропоткине и Москве была арестована. В декабре дело было передано на рассмотрение в Красногорский городской суд Московской области.

Вячеслав Рыжков