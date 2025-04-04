Краевое минимущество планирует вовлечь в КРТ еще 30 территорий в Прикамье

Сегодня на заседании регионального правительства во время доклада о проектах комплексного развития территорий в Прикамье глава краевого минимущества Лариса Ведерникова рассказала о планах властей по вовлечению земель в реновацию. По ее словам, в проработке у министерства на 2025 и 2026 годы находится 30 территорий по всему краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макет развития микрорайона ДКЖ в Перми в рамках договора КРТ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Макет развития микрорайона ДКЖ в Перми в рамках договора КРТ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Градостроительный потенциал данных территорий составляет более 2,6 млн кв. м. За счет средств застройщиков планируем расселить более 52 тыс. кв. м аварийных домов. Отмечу, что это предварительная цифра, так как в нее входят только аварийные дома. В рамках КРТ жилой застройки мы также расселяем критериальные дома (объекты, не признанные аварийными, но подлежащие расселению в случае соответствия определенным критериям.— «Ъ-Прикамье»). То есть общая площадь расселяемого жилфонда будет больше»,— пояснила госпожа Ведерникова и добавила, что на территориях, подвергшихся реновации, построят также объекты социальной и транспортной инфраструктуры.

Лариса Ведерникова уточнила, что при планировании проектов комплексного развития минимущество уделяет особое внимание расселению ветхого и аварийного жилья. Так, недавно власти объявили торги на право КРТ микрорайона Комсомольский на правом берегу города. Во время редевелопмента этой площадки победитель торгов расселит ветхое и аварийное жилье, а также критериальные дома — итого 42 тыс. кв. м. Часть старого жилфонда ранее была расселена за счет средств бюджета.