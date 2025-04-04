На Кубани и в Крыму от мазута очистили более 418 км берега

В Краснодарском крае и Республике Крым волонтеры очистили более 418,7 км берега от нефтепродуктов. Собрали свыше 154,3 тыс. т загрязненного песка, на площадки временного хранения вывезли 113,3 тыс. т, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

На пляжах Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае водолазы совершили больше 2,6 тыс. спусков на морское дно. Обследовали почти 3,1 тыс. кв. м территории под водой, собрали 214 т мешков с мазутом.

С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов специалисты изучили 6,7 тыс. кв. м поверхности. Для очистки дна от мазута использовали компрессорные станции. Для подъема и погрузки мешков задействовали самоходную баржу.

В Краснодарском крае волонтеры обследуют 265 км побережья. Убрали 152,6 тыс. т песка с мазутом.

В Республике Крым обследуют 500 км берега. Очистили 232,1 км, всего собрали более 796 т загрязненного песка. В Севастополе изучили 165 км набережной, с территории вывезли 842,4 т замазученного грунта.

Алина Зорина