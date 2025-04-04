Самарский облсуд полностью оправдал тольяттинскго режиссера Григория Берсенева

Самарский областной суд снял все обвинения с театрального режиссера из Тольятти Григория Берсенева. Об этом сообщили в адвокатском бюро «Хальченко и партнеры», представлявшим интересы тольяттинца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2022 году господин Берсенев начал готовить к постановке спектакль для подростков по пьесе Ребекки Причард «Дворовая девчонка», рассказывающей о девушках, втянутых в криминал. Причем это произведение неоднократно ставилось на разных театральных площадках страны. Режиссер провел читку адаптированной версии пьесы с участием 14-летних актрис. После чего на него пожаловалась в прокуратуру мать одной из участниц.

Григория Берсенева уволили из театра, в отношении него завели уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера, распространении порнографии, совершении развратных действий без применения насилия в отношении двух или более лиц, не достигших 14 лет и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Режиссера отправили под домашний арест.

В итоге прокуратура отказалась от обвинения по всем статьям, кроме «ненадлежащего воспитания несовершеннолетнего». По ней был вынесен обвинительный приговор, но уголовное преследование прекратили в связи с истечением срока давности.

Защита Берсенева с этим не согласилась и обжаловала приговор в Самарском областном суде. В итоге апелляционная инстанция полностью оправдала режиссера.

«Наши адвокаты из бюро “Хальченко и партнеры” доказали невиновность подзащитного — еще одна победа в защите прав обвиняемых!»,— заявили вчера вечером в адвокатском бюро.

Алексей Алексеев