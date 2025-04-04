В результате ледовзрывных работ в Ленобласти подорвали 10 тыс. кв. метров льда

На территории Ленинградской области завершилась серия ледовзрывных работ. В общей сложности на водных объектах региона было подорвано 10 тыс. кв. метров льда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Изофатов, Коммерсантъ Фото: Артем Изофатов, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном комитете по правопорядку, накануне, 3 апреля, оператор БПЛА осмотрел акваторию реки Оять. В результате мониторинга подтоплений населенных пунктов выявлено не было. До этого с помощью беспилотников осмотрели реки Тигоду, Сясь, Пашу, Тосну, Вуоксу, а также озеро Судаковское. По результатам проведенной работы подтоплений прибрежных зон не зафиксировано, отметили в комитете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ледовзрывные работы на водных объектах в Ленобласти стартовали в этом сезоне с 24 марта и завершились в среду, 2 апреля.

Андрей Цедрик