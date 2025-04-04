Сегодня в Татарстане ожидается до +14 градусов, в основном без осадков

В пятницу, 4 апреля, в Республике Татарстан днем температура воздуха составит от 9 до 14 градусов выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане ожидается до +14 градусов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане ожидается до +14 градусов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ожидается северо-западный ветер с переходом на юго-западный, скоростью 8–13 м/с, местами порывы могут достигать 15–20 м/с. Существенных осадков не прогнозируется.

В Казани днем температура воздуха составит от 12 до 14 градусов выше нуля, осадки маловероятны. Ветер юго-западный, 8–13 м/с, местами с порывами до 15–18 м/с.

Артём Дергунов