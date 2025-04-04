Семеро пострадали вчера в пяти авариях на дорогах Казани

За минувшие сутки на дорогах Казани зарегистрировано пять ДТП, в которых пострадали семь человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Среди зафиксированных инцидентов — четыре столкновения транспортных средств. В двух случаях аварии произошли из-за неправомерного разворота, в одном — из-за нарушения дистанции между автомобилями, в другом — из-за начала движения водителем, не убедившимся в безопасности маневра. Кроме того, один автомобиль сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе.

Всего за сутки поступило 151 сообщение о ДТП, из которых 27 — с материальным ущербом. Кроме того, было задержано восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще пятеро — без водительских прав.

В отделение полиции было доставлено пять человек по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов