Пименов: «Крылья Советов» будут бороться за попадание в восьмерку лучших в РПЛ

Заместитель генерального директора ПФК «Крылья Советов» Руслан Пименов сообщил, что перед командой не снимались задачи попадания в восьмерку лучших в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он сообщил на встрече с представителями СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Мы загнали себя в не очень хорошую ситуацию двумя поражениями. Поэтому мы долго и много побеседовали с ребятами и поработали. На сегодняшний день я вижу только хорошее будущее», — отметил господин Пименов.

«Крылья Советов» после 22-го тура РПЛ находятся на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Отставание от находящегося на восьмой позиции «Рубина» составляет 10 баллов.

Андрей Сазонов