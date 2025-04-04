Житель Ульяновска осужден за экстремизм в соцсетях

В Ульяновске 61-летний местный житель признан виновным в размещении экстремистской видеозаписи в социальной сети. Решение принял суд. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Контрольный орган обнаружил указанную видеозапись во время мониторинга соцсетей. Установлено, что нарушитель разместил ее в мае 2024 года и что в ней содержатся экстремистские высказывания.

По этому факту было возбуждено административное дело о действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ). По итогам его рассмотрения нарушителю был назначен штраф в размере десяти тыс. руб.

Георгий Портнов