Танцующий оркестр, весенняя выставка и лекция о кинокостюме

В предстоящие пятницу и выходные ростовчане и гости города смогут послушать рок-хиты на концерте танцующего симфонического оркестра Concord Orchestra, узнать о русских народных инструментах, посетить областную художественную выставку «Мелодия весны» к 110-летию Южного федерального университета. А еще для всех желающих — кинопремьеры, лекции и пати. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ростовской государственной филармонии Фото: пресс-служба Ростовской государственной филармонии

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Где послушать музыку

В субботу 5 апреля в 14:00 в Ростовской областной филармонии состоится концерт «Оркестр "Дон" — сказочная страна». Слушатели узнают об истории возникновения оркестра и русских народных инструментов, услышат живую музыку. В исполнении солистов оркестра прозвучат инструментальные и вокальные сочинения Дунаевского, Римского-Корсакова, Цыганкова, Гладкова, Шалова и др. Организаторы обещают, что концерт пройдет в интерактивно-развлекательном формате. Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

5 апреля в 19:00 в Конгресс-холле ДГТУ первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra представит шоу «Симфонические рок-хиты "Человек будущего"». В программе — современные оркестровые аранжировки композиций таких рок-групп как Metallica, Linkin Park, Nightwish, Muse, Queen, Evanescence, Depeche Mode, A-ha, Europe, The Rasmus, U2, и др. Стоимость билетов — от 1800 руб. (12+)

Также 5 апреля в 20:00 в КСК «Экспресс» пройдет концерт NЮ (Юрия Николаенко). Он подготовил эксклюзивный сольный концерт для ценителей музыки. В программе — хиты и музыкальные новинки. Билеты стоят от 4000 руб. (16+)

В воскресенье 6 апреля в 17:00 в Ростовской консерватории им. С. В. Рахманинова состоится концерт гитарной музыки. Произведения разных стилей и эпох исполняют студенты консерватории и учащиеся Ростовского колледжа искусств. В программе — произведения отечественных и зарубежных композиторов. Вход свободный.

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Какие спектакли посетить

5 апреля в 19:00 в театре «Человек в кубе» дадут спектакль «Хурма немного вяжет». Сюжет: она – одинокая, давно не востребованная актриса театра, которой слегка за сорок. Вынуждена вместе со своей подругой подрабатывать детским аниматором. Он – депутат, избранник народа и обеспеченный человек. Они встретились на детской вечеринке и задались «вечными вопросами жизни». Чем обернется эта встреча? Стоимость билетов — от 1400 руб. (16+).

6 апреля в 11:00 на сцене Молодежного театра покажут «Пеппи Длинный чулок». История про самую сильную девочку на свете, у которой папа — капитан дальнего плавания и, по совместительству, король на острове. Пеппи боятся бандиты, уважают полицейские и любят дети со всего света, потому что она рассказывает невероятные истории, которые становятся явью. Стоимость билетов — от 1000 руб. (0+)

6 апреля в 18:00 артисты Музыкального театра представят оперетту И. Штрауса «Летучая мышь» в новой редакции. За более чем 140 лет оперетта неоднократно ставилась на мировых сценах. Несмотря на это, произведение по-прежнему актуально. По мнению руководства ростовского театра, зрители будут с интересом смотреть еще одну версию «Летучей мыши». Стоимость билетов — 3000 руб. (6+)

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Что смотреть в кино

В ростовских мультиплексах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion» и «Чарли» в пятницу, субботу и воскресенье идут премьерные показы семейного фильма «Батя 2. Дед». Это — сиквел фильма о суровом советском воспитании. На этот раз родители отправляют Макса в деревню — к деду-фронтовику. Он стал настоящим другом и учителем для мальчика, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок. Стоимость билетов — от 300 руб. (6+).

Также среди премьер — кинодрама «Роднина», байопик о легенде советского и мирового фигурного катания. Впервые встав на лёд, маленькая Ира понимает, что нашла свое призвание. Спустя годы талантливая спортсменка идет к заветной золотой медали, но судьба посылает ей испытания: тяжелая болезнь, измена партнера, конфликт с тренером и др. Преодолев трудности, Ирина Роднина обретает настоящую любовь, возвращается на лед и становится настоящей легендой советского и мирового спорта. Стоимость билетов — от 300 руб. (6+).

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Чем еще заняться

4, 5 и 6 апреля с 10:00 до 18:00 в Донской государственной публичной библиотеке можно посетить областную выставку «Мелодия весны» к 110-летию ЮФУ. На вернисаже представлены живопись, графика и скульптуры членов Международного Союза педагогов-художников Ростовской области. Все работы объединяет тема самого романтического времени года, в котором гармония природы, буйство красок и ритмы жизни. Вход свободный (12+)

4 апреля 19:00 в кинотеатре «Горизонт CINEMA&EMOTION» состоится лекция историка и киноведа Кристины Томиловой «Кинокостюм как произведение искусства». Эксперт постарается ответить на ряд вопросов: как кинокостюм отражает характер персонажа, что вдохновляет художников, почему те или иные работы костюмеров признали шедеврами, кто автор оскароносных костюмов и др. Вход бесплатный (12+).

6 апреля с 10:00 до 22:00 в пространстве Поляна состоится «Тиндер пати». В программе — баня, «окунание в Дон», контрастные купели, катание на сапах и фотосессия. В течении дня — чаепитие с авторским чаем из трав. Стоимость – от 4000 руб. (16+).

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