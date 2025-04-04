СКР начал проверку после нападения собак на пенсионерку в Сочи

Следственный комитет России проводит процессуальную проверку по факту нападения двух собак на пенсионерку в Сочи, причинивших ей телесные повреждения. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Руководитель следственного управления по Краснодарскому краю Андрей Маслов по поручению главы ведомства должен представить в центральный аппарат Следственного комитета доклад о ходе проверки инцидента.

Ранее, 24 марта, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении безнадзорных собак на подростков в Краснодарском крае. Инцидент произошел 22 марта в Усть-Лабинске, где агрессивные животные напали на троих подростков, находившихся вблизи трассы для мотокросса. Кроме того, 31 марта глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на 87-летнюю жительницу Адыгеи.

Алина Зорина