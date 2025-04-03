Дело экс-чиновника Минземимущества Татарстана направят в суд

Уголовное дело бывшего руководителя отдела аренды и реализации государственного имущества Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова направят в Вахитовский суд Казани. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ильшата Аминова обвиняют по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). По версии следствия, с 2021 по 2023 годы по указанию фигуранта для исключения конкуренции при проведении аукционов на право заключения договоров аренды госимущества устанавливалось требование о завышенных задатках. В результате в аренду передали около 26 государственных зданий и помещений общей площадью 1630 кв. м и шесть земельных участков общей площадью более 41,3 тыс. кв. м.

Также Ильшат Аминов, несмотря на запрет, руководил коммерческой организацией своей матери «Аркад». От имени фирмы фигурант вел встречи и переговоры, заключал договоры и т. д.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

Диана Соловьёва