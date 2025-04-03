Ресторан P.Love в Казани возобновил работу после временного закрытия

После приостановки деятельности ресторан P.Love на улице Зорге в Казани вновь открылся. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил владелец сети, глава представительства федерации рестораторов и отельеров в Татарстане Нурислам Шарифулин.

27 марта один из ресторанов сети был закрыт Роспотребнадзором Татарстана на месяц из-за санитарных нарушений. В ходе проверки в заведении нашли кишечную палочку. Ранее у двух посетительниц ресторана был выявлен сальмонеллез.

Нурислам Шарифулин рассказал, что девушки провели четыре дня в инфекционной больнице, а после начали требовать по 10 тыс. руб. компенсации якобы за отравление.

При проверке заведения Роспотребнадзор Татарстана не обнаружил сальмонеллез. В пресс-службе ведомства «Ъ Волга-Урал» сообщили, что решение о закрытии заведения было принято судом.

После повторного заседания 3 апреля ходатайство руководства P.Love о пересмотре решения удовлетворили, и ресторан снова был открыт.

Дарья Сайфиева