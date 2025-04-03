Начальника цеха Казанского порохового завода приговорили к 8 годам тюрьмы за взятку

Вахитовский суд Казани приговорил руководителя одного из цехов Казанского порохового завода к 8 годам лишения свободы за получение взятки. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в УФСБ России по Татарстану.

По информации ведомства, он причастен к получению взятки за подписание документации по договорам на оказание услуг заводу с завышенными объемами выполненных работ.

Виновному также на 8 лет запретили занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях и назначили штраф 5,5 млн руб.

Казанский пороховой завод — одно из крупнейших российских предприятий по изготовлению пороха и зарядов для военного и спортивного вооружения. 12 апреля 2022 года Казанскому пороховому заводу присвоено звание «Предприятие трудовой доблести».

Дарья Сайфиева