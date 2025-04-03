В Нижнекамске мотоциклист попал в реанимацию после столкновения с автобусом

Мотоциклист в Нижнекамске госпитализирован в реанимационное отделение после ДТП с автобусом. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Водитель пассажирского транспорта, следовавшего по маршруту № 45, нарушил ПДД, не уступив дорогу. В результате аварии мотоциклист, столкнувшись с автобусом, получил несколько переломов, в том числе со смещением.

Никто из 25 пассажиров в автобусе не пострадал. Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.

Дарья Сайфиева