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Иностранца будут судить за убийство жителя Феодосии, совершенное 24 года назад

Уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Грузии, обвиняемого в убийстве (ст. 105 УК РФ) жителя Феодосии в 2001 году, направлено в Верховный Суд Республики Крым для заочного рассмотрения. Обвиняемый объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, убийство произошло 11 января 2001 года ночью на улице Армянской. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой обвиняемый достал нож и ударил им оппонента в шею. Пострадавшего доставили в городскую больницу, где он скончался через несколько часов.

Ранее, 12 августа 2024 года, в Краснодаре суд признал виновным 52-летнего гражданина Грузии в двойном убийстве, которое он совершил 28 лет назад. С 1996 года обвиняемый находился в розыске.

Алина Зорина

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