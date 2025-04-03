Житель Ялты приговорен к 5 годам тюрьмы за передачу военных данных Украине

Верховный суд Республики Крым приговорил 31-летнего жителя Ялты к 5 годам и 25 суткам колонии общего режима за передачу материалов о дислокации российских военных объектов в Крыму Минобороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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Следствием установлено, что с июля 2023 по март 2024 года фигурант через мессенджеры вступил в контакт с представителями Минобороны Украины, выразив готовность оказывать помощь в деятельности против безопасности России.

По заданию кураторов в конце 2023 года крымчанин сфотографировал, снял на видео и зарисовал схемы расположения российских военных сил в пригороде Ялты, а также корабли Черноморского флота в Севастополе. Собранные материалы он отправил кураторам через чат-бот в социальной сети.

Противоправные действия пресекли сотрудники Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Алина Зорина