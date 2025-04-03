Татарстанец два раза ударил свою сожительницу ножом в День влюбленных

В Татарстане 38-летний житель Зеленодольска в ходе скандала со своей сожительницей 14 февраля нанес ей два удара ножом. Уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 УК РФ, передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

По версии следствия, инцидент произошел 14 февраля. Между гражданскими супругами произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры женщина ударила обвиняемого кухонным ножом, порезав ему плечо. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил отомстить. Взяв тот же нож, он нанес ей не менее двух ударов в грудную клетку.

После случившегося обвиняемый позвонил матери потерпевшей и сказал, что на них якобы напали неизвестные. Мать вызвала скорую помощь, медики госпитализировали женщину и оказали ей необходимую медицинскую помощь.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Артём Дергунов