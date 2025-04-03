В Сочи направят более 38 млн рублей на реконструкцию военных памятников

Власти Сочи выделят более 38 млн руб. на реставрацию памятников военной истории в 2025 году. Решение принято на заседании оргкомитета «Победа» под председательством главы города Андрея Прошунина, сообщает пресс-служба администрации курорта.

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«Разработана обширная программа мероприятий патриотической направленности, которые проходят в течение всего года. Важно сохранить и передать нашей молодежи историческую память о поколении победителей, героях Великой Отечественной войны»,— подчеркнул мэр Андрей Прошунин.

На территории курорта расположено 218 объектов военно-исторического наследия, включая братские могилы, мемориальные здания, места военных событий и монументы.

В Центральном районе уже начаты работы по благоустройству территории, ремонту памятника и подъездных путей к братской могиле 45 советских воинов на ул. Клубничной.

В Хостинском районе запланирована реконструкция мемориального сооружения в селе Пластунка и дополнительное благоустройство комплекса памяти жителям села Соболевка.

В Адлерском районе отремонтируют памятный знак погибшим воинам в селе Хлебороб и обелиск Памяти павших в Нижней Шиловке. При участии социальных партнеров планируется обновление тротуарной плитки и благоустройство территорий мемориалов в Веселом, Илларионовке и Орле-Изумруде.

Наиболее масштабные работы пройдут в Лазаревском районе, где капитально отремонтируют семь объектов. Шесть из них планируется сдать до 1 мая, а благоустройство мемориального комплекса в селе Альтмец завершат к сентябрю.

В подготовке к юбилею Победы участвуют отраслевые и территориальные органы мэрии, городской Совет ветеранов, учреждения культуры и образования, молодежные военно-патриотические клубы и общественные объединения. Администрации районов и подшефные организации также ведут работы по благоустройству и косметическому ремонту всех воинских мемориалов.

Анна Гречко