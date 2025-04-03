В Татарстане 20-летнего молодого человека обвиняют в уклонении от службы в армии
В Татарстане 20-летнего молодого человека обвиняют в уклонении от службы в армии. Уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 328 УК РФ, передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Республике Татарстан.
В Татарстане 20-летнего молодого человека обвиняют в уклонении от службы в армии
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
По данным следствия, в 2024 году молодой человек получил повестки с требованием явиться в военкомат для службы в Вооруженных Силах РФ. Однако, не имея уважительных причин или законных оснований, он не выполнил требование и скрылся от сотрудников военкомата, не явившись в назначенный срок.
Обвиняемый признал вину.