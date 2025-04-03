Лаборатория очистных сооружений «Тольяттиазота» расширила свой функционал

Лаборатория очистных сооружений «Тольяттиазота» (ТОАЗ, входит в группу «Уралхим») прошла процедуру подтверждения компетентности и расширения области аккредитации в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По данным компании, «расширение области аккредитации предоставляет дополнительные возможности в проведении лабораторных испытаний и выдаче заключений». Федеральная служба по аккредитации издала приказ, подтверждающий право лаборатории «Тольяттиазота» на выполнение самостоятельных исследований, в том числе по расширенным показателям, а также выдачу официальных заключений.

Через очистные сооружения ТОАЗа проходят очистку сточные воды не только предприятия, но и всего Комсомольского района Тольятти.

АО «ТОАЗ» — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата. Производственные активы компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в Тольятти.