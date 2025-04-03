Оборот розничной торговли Крыма достиг 474 млрд рублей в 2024 году

Оборот розничной торговли в Крыму по итогам 2024 года вырос на 8,6% и достиг 474 млрд руб. Такие данные представил Минпромторг РФ после рабочей поездки статс-секретаря — заместителя главы ведомства Романа Чекушова в регион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Министерство отметило активное развитие ярмарочной деятельности на полуострове. Согласно информации администраций городов и районов республики, в 2024 году на территории Крыма функционировало 170 ярмарочных площадок, где провели свыше 16 тыс. мероприятий.

Во время визита Роман Чекушов осмотрел ряд объектов и встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым и председателем совета министров Юрием Гоцанюком. Заместитель министра подчеркнул, что экспорт республики в основном состоит из высокотехнологичных товаров машиностроительной и химической отраслей, а также металлов и изделий из них.

«Ассортимент продукции в торговых объектах широкий и, главное, по большей части доступный для населения в части ценовой политики»,— отметил замглавы министерства. По его словам, для дальнейшего развития торговой сферы региона необходимо продолжать начатую работу, в частности, приведение рынков в соответствие с федеральным законодательством путем их перевода в капитальные строения.

Анна Гречко