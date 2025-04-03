Глава СКР поручил возбудить дело о драке подростка с отчимом в Анапе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту драки между подростком и его отчимом в Анапе. Глава ведомства дал указание руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю и потребовал представить отчет о ходе расследования и установленных обстоятельствах инцидента, сообщает информационный центр надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СК России Фото: Информационный центр СК России

Информация о происшествии появилась в соцсетях. Как писали пользователи, инцидент между 15-летним школьником и 42-летним мужчиной произошел 1 апреля около 19:30 по мск вблизи школы №6 в 12-м микрорайоне Анапы.

Согласно сведениям полиции, причиной конфликта стала попытка несовершеннолетнего закурить. Заметив действия подростка, отчим начал с ним спорить. Впоследствии конфликт перерос в физическое столкновение.

Очевидцы сообщали о проблемах со здоровьем у школьника, однако, по информации МВД, подросток не имеет инвалидности. Сейчас правоохранители также проводят проверку по данному факту, назначена экспертиза.

Анна Гречко