Глава Марий Эл хочет за счет электрокаров на 25% снизить вредные выбросы к 2030

В Марий Эл к 2030 году планируют на четверть сократить вредные выбросы в атмосферу за счет пользования жителями электромобилями. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Зайцев.

«В 2024 году наша республика вошла в число пилотных регионов, получивших федеральную поддержку на создание зарядной инфраструктуры для электромобилей», — сказал господин Зайцев.

За год количество электромобилей в регионе увеличилось на 58% — с 55 до 87 машин.

Артём Дергунов