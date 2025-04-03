В Петербурге 42% сотрудников готовы сменить работу ради расширенного соцпакета

Более половины (58%) жителей Петербурга полностью или частично довольны социальным пакетом от своего работодателя. Каждый четвертый мечтает о компенсации жилья и коммунальных услуг за счет компании, а каждый пятый — о возмещении транспортных расходов. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики страховая компания «Росгосстрах Жизнь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Согласно исследованию, ДМС чаще всего (в 32% случаев) входит в стандартный корпоративный соцпакет и зачастую уже не рассматривается соискателями как значимое конкурентное преимущество. В тройке популярных опций — подарки для сотрудников и их детей к праздникам и билеты на детские мероприятия — об этом заявили 16% опрошенных, а также компенсация затрат на питание (14%). Предлагаемые льготы и компенсации, в свою очередь, позволяют 41% петербуржцев сохранить до 10% ежемесячного дохода. Каждый шестой работающий житель города на Неве, благодаря корпоративным льготам, экономит до 20% заработка, а каждый десятый — до 50% зарплаты.

При этом абсолютно полностью довольны своим соцпакетом 44% петербуржцев. Уровень удовлетворенности у представителей различных профессий показывает, что больше всех корпоративные преференции устраивают работников сферы безопасности (17%), представителей банковской и торговой отраслей — по 13%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что женщины в Петербурге получают приглашения на работу через вакансии чаще, чем мужчины. К такому выводу, изучив местный рынок труда, пришли аналитики специализированной платформы hh.ru.

Андрей Цедрик