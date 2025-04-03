ФСБ задержала руководителя оборонного завода в Ростове за завышение цен

ФСБ России пресекла противоправную деятельность руководителя одного из оборонных предприятий Ростова, связанную с махинациями при выполнении государственного оборонного заказа. Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, подозреваемый длительное время намеренно включал в стоимость продукции по госзаказу несуществующие расходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Эти действия привели к искусственному увеличению себестоимости продукции более чем на 12 млн руб.

В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по статье 201.1 УК РФ (Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.

Тат Гаспарян