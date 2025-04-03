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2 апреля 2025 года стал самым теплым 2 апреля в Казани за 74 года

В Казани 2 апреля был обновлен температурный рекорд, державшийся с 1951 года. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В Казани было зафиксировано два температурных рекорда за два дня

В Казани было зафиксировано два температурных рекорда за два дня

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

В Казани было зафиксировано два температурных рекорда за два дня

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Максимальная температура воздуха в Казани составила:

  • на метеостанции Казань и авиационной метеостанции Казань — Сокол — +15,1 градусов;
  • на авиационной метеостанции Казань — Аэропорт — +16,5 градусов.

Предыдущий температурный рекорд для этого дня был установлен в 1951 году и составлял +13,8 °C.

Ранее сообщалось, что температурный рекорд 1983 года был обновлен 1 апреля.

Артём Дергунов

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