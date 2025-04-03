2 апреля 2025 года стал самым теплым 2 апреля в Казани за 74 года
В Казани 2 апреля был обновлен температурный рекорд, державшийся с 1951 года. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
В Казани было зафиксировано два температурных рекорда за два дня
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Максимальная температура воздуха в Казани составила:
- на метеостанции Казань и авиационной метеостанции Казань — Сокол — +15,1 градусов;
- на авиационной метеостанции Казань — Аэропорт — +16,5 градусов.
Предыдущий температурный рекорд для этого дня был установлен в 1951 году и составлял +13,8 °C.
Ранее сообщалось, что температурный рекорд 1983 года был обновлен 1 апреля.