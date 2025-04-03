Суд в Краснодаре начал рассмотрение дела экс-судьи Майкопского горсуда о ДТП

Советский районный суд Краснодара приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Майкопского городского суда Анатолия Горголина, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть ребенка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело рассматривает судья Ирина Клюева. Подсудимый находится под домашним арестом.

Уголовное дело возбуждено в июле 2023 года после ДТП в Центральном парке Майкопа, в результате которого погиб девятилетний мальчик, пострадали водитель Mercedes и семь его пассажиров, включая пятерых детей. Следствие установило, что автомобиль был исправен.

В мае 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила представление главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о привлечении экс-судьи Горголина в качестве обвиняемого. 19 сентября ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

Анатолий Горголин ушел в отставку с должности зампредседателя Майкопского городского суда в 2014 году.

Вячеслав Рыжков