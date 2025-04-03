В Кировском районе Саратова капитально отремонтируют школу № 70

Глава Саратова Михаил Исаев посетил парк Семхоз, бульвар Героев Отечества и школу № 70 в Кировском районе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам господина Исаева, подрядчик проведет капремонт школы № 70 в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» до 1 августа текущего года. Там предстоит заменить инженерные коммуникации, отремонтировать учебные кабинеты. Речь идет также о внутренней отделке и технологическом оснащении. Администрация Кировского района обеспечит регулярный контроль за выполнением капремонта.

Михаил Исаев поручил главе районной администрации Александру Бурмаку организовать ремонт малых архитектурных форм и резинового покрытия на бульваре Героев Отечества. Работы необходимо завершить до конца апреля.

Что касается парка Семхоз, там специалисты покрасят ограждения и отремонтируют пешеходные дорожки. Господин Исаев потребовал незамедлительно приступить к этим работам.

Павел Фролов