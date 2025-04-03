Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угрозы бродячих собак детскому саду в Красном Сулине

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с непринятием мер по отлову бродячих собак в Красном Сулине. Об этом сообщает донское управление ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Внимание следователей к бродячим собакам Красного Сулина было привлечено сообщениями в СМИ и соцсетях о том, что на территории одного из детских садов обитает стая животных, из-за чего родители опасаются за безопасность детей. Якобы несмотря на многочисленные жалобы, меры к разрешению проблемы не принимаются.

Сергей Иванов