Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угрозы бродячих собак детскому саду в Красном Сулине
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с непринятием мер по отлову бродячих собак в Красном Сулине. Об этом сообщает донское управление ведомства.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Внимание следователей к бродячим собакам Красного Сулина было привлечено сообщениями в СМИ и соцсетях о том, что на территории одного из детских садов обитает стая животных, из-за чего родители опасаются за безопасность детей. Якобы несмотря на многочисленные жалобы, меры к разрешению проблемы не принимаются.