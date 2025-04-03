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На севере Уфы перекрыли проезд под железнодорожным мостом из-за паводка

В Калининском районе Уфы временно перекрыли участок дороги между улицами Перспективной и Хетагурова из-за выхода из берегов реки Шугуровки. Как пишет пресс-служба городской администрации, проезд будет открыт при снижении уровня воды до безопасного уровеня, на что уйдет примерно два-три дня.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В качестве альтернативного пути мэрия предлагает воспользоваться основной дорогой на Сельской Богородской улице.

Идэль Гумеров

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