В Волгоградской области займутся расчисткой 12 км участка реки Торгун

В Волгоградской области специалисты расчистят участок реки Торгун протяженностью 12 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Указанный водный объект сейчас серьезно деградирован. Причиной тому антропогенное воздействие и снижение масштабов весеннего половодья.

В рамках восстановительных работ специалисты расчистят участок реки от зарослей, донных отложений и мусора. Разработку проекта должны завершить до конца текущего года, а работы на месте ожидаются в будущем году.

Павел Фролов