Двух индийцев с 672 граммами наркотиков перехватили полицейские в Набережных Челнах

На территории Набережных Челнов задержали двух граждан Индии, перевозящих партию запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

На посту полиции сотрудники ГИБДД остановили пассажирский автобус, который следовал из Москвы в Уфу.

Во время проверки салона они обнаружили на полке для багажа пакет, в котором находилось 672 грамма неизвестного вещества. Экспертиза показала, что это были синтетические наркотики.

Двое молодых людей из Индии по указанию оператора интернет-магазина по продаже запрещенных веществ забрали крупную партию в Москве и направлялись в Ханты-Мансийский автономный округ, чтобы оборудовать там тайники.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 5 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ).

Дарья Сайфиева