В Чувашской Республике по результатам первого квартала 2025 года спрос на кадры снизился на 22%. Об этом сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии по итогам первого квартала спрос на трудовые кадры снизился на 22%

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В Чувашии по итогам первого квартала спрос на трудовые кадры снизился на 22%

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сокращение числа вакансий затронуло 22 из 26 профессиональных сфер. Наиболее значительное падение спроса зафиксировано в сельском хозяйстве — количество вакансий уменьшилось на 63%, достигнув отметки в 190 предложений. В сфере «Транспорт, логистика, перевозки» число вакансий сократилось на 45%, составив 1,4 тыс. предложений. Также заметно уменьшилось количество вакансий в добывающей отрасли — на 44%.

По словам директора филиала HeadHunter в Поволжье Альбины Султановой, положительная динамика отмечена только в четырех сферах. Особенно выделяются страхование, а также направления «Маркетинг, реклама, PR». Всего за первый квартал 2025 года в Чувашии было опубликовано около 14,1 тыс. вакансий, что на 22% меньше, чем год назад.

«Однако это не говорит о том, что работодатели не нуждаются в кадрах и рынок разворачивается в их сторону. Главная причина охладившегося спроса на привлечение персонала — высокая ключевая ставка», — сказала Альбина Султанова.

Артём Дергунов