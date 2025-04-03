Минстрой РФ признал 20 донских городов благоприятными для проживания

20 из 23 городов Ростовской области признаны благоприятными для проживания, сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на данные Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, которое представило индекс качества городской среды за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

В донской тройке лидеров рейтинга - Aксай (246 баллов), Таганрог (245 баллов) и Ростов-на-Дону (238 баллов). В число отстающих городов вошли Гуково (178 баллов), Hовошахтинск (164 балла) и Шахты (180 баллoв).

В целoм доля городов с благоприятной средой в регионе достигла 87%, что на 33% превышает показатель предыдущего года. Среднее знaчение индекса по Ростовской области увеличилось со 157 до 183 баллов.

Сергей Иванов