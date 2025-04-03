В ДТП под Саратовом погиб водитель легковушки и пострадали два человека

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Вольском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла в 00:05 сегодня, в четверг, на 5 км дороги к поселку Сенной. Там перевернулся автомобиль «Ока», после чего его протаранила «Лада Гранта».

На месте ДТП погиб водитель «Оки». В лечебное учреждение увезли его 36-летнего пассажира и 38-летнего водителя «Гранты».

Павел Фролов