В Ставрополе отремонтировали фасад многоэтажки после обрушения

В Ставрополе завершены ремонтные работы в аварийном доме на ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 Б. После обрушение фасада, городские власти приняли решение о капитальном ремонте лицевой стены здания, сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставрополя Фото: Администрация Ставрополя

Работы по укреплению всего дома продолжались полгода. После обследования специалисты определили меры для предотвращения обрушения фасадного кирпича. Фасад укрепили, уменьшили оконные проемы и установили новые окна. Эти изменения снизили риск падения слоя кирпичной кладки.

Во время холодов внешнюю стену утеплили для предотвращения промерзания и сырости в квартирах. Сейчас проводится мониторинг состояния конструктивных элементов здания.

Николай Аксенов