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Прокуратура добилась получения жительницей Пензы ежемесячных пособий на детей

Жительница Пензы восстановила свои права на получение ежемесячных пособий на детей благодаря прокуратуре. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению местной жительницы прокуратура Пензенской области выяснила, что в январе текущего года женщина попросила уполномоченный орган назначить ей пособия на двух детей. При этом поступил необоснованный отказ, который объяснили отсутствием отчества матери в свидетельствах о рождении детей. Вместе с тем в паспорте оно было.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление руководителю отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пензенской области. В результате заявительнице назначили пособия с даты первоначального обращения и выплатили их.

Павел Фролов