В первом квартале года в Прикамье на 17% снизился спрос на кадры

В I квартале 2025 года в Пермском крае в сервисе по поиску работы Hh.ru опубликовали 40 тыс. вакансий — это на 17% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Как сообщили в пресс-службе Hh.ru, количество активных вакансий на рынке труда региона сократилось в большинстве сфер. В целом в России за этот же период спрос на кадры уменьшился на 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Число вакансий сократилось в 19 профессиональных сферах из 26. Наиболее сильно снизился спрос на сотрудников по управлению персоналом, тренингам — сразу на 36%, до 520 вакансий. На 31% уменьшилось количество предложений в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» — до 220. На 28% сократилось число вакансий в сельском хозяйстве.

Директор «Hh.ru Урал» Оксана Сидлецкая отмечает, что положительная динамика по росту спроса наблюдается в шести сферах, главным образом в страховании. На производстве и в строительстве спрос остается на уровне прошлого года. По словам эксперта, сокращение числа опубликованных вакансий в регионе не говорит о том, что работодатели не нуждаются в кадрах и рынок разворачивается в их сторону. «Главная причина охладившегося спроса на привлечение персонала — высокая ключевая ставка»,— говорит госпожа Сиделецкая.

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что, несмотря на кризис и санкции, в Пермском крае сокращается безработица. Рекрутеры говорили о выраженном кадровом дефиците и объясняли его демографией — старением населения и падением рождаемости в 1990-х годах (сотрудники 20–35 лет являются основным «костяком» среди соискателей и персонала компаний). На усугубление кадрового дефицита повлияли также частичная мобилизация и отток людей в другие страны.