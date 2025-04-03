Трое пострадали в авариях на дорогах Казани 2 апреля

За минувшие сутки на дорогах Казани зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

В числе происшествий зарегистрированы: столкновение машин при выполнении маневра перестроения, падение пассажира в момент начала движения общественного транспорта, а также удар автомобиля о препятствие из-за превышения скорости.

Всего за сутки поступило 154 сообщения о ДТП, 32 из них — с материальным ущербом. Кроме того, было задержано восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще девять — без водительских прав. В отделение полиции было доставлено шесть человек по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов