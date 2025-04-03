В Оренбуржье потушили ландшафтный пожар на площади 500 гектаров

Ландшафтный пожар произошел в Оренбургской области в минувшую среду, 2 апреля. Происшествие случилось в Кувандыке у села Залужье. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Горела сухая трава, работы осложнял порывистый ветер. Пожар ликвидирован на общей площади 500 гектаров»,— говорится в сообщении.

С огнем боролись три расчета МЧС России. Кроме того, возгорание помогали ликвидировать добровольные пожарные команды и противопожарная служба территории. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Георгий Портнов