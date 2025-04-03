В СВО погиб активист «Молодой гвардии» из Перми

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб бывший активист отделения «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» Индустриального района Перми Илья Шобанов. Об этом сообщается на странице отделения в соцсети.

Илья Шобанов принимал участие в гуманитарной миссии в ДНР, развивал стрит-арт и создавал арт-объекты в Индустриальном районе Перми.

В 2024 году он заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлен в зону проведения СВО. Дата и место гибели Ильи Шобанова не приводятся.