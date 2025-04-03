В Ульяновской области признан недействительным госконтракт на 500 млн рублей

Вступило в силу решение суда о признании недействительным госконтракта на строительство производственно-складских зданий на территории промзоны «Заволжье» в Ульяновске. Его стоимость составила более 520 млн руб. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство выяснило, что в августе 2022 года ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» заключило с ООО «Тандем» соответствующий госконтракт на проведение первого этапа работ. При этом установлено, что договор подряда стоимостью 9,9 млрд руб., который представило ООО «Тандем» для подтверждения своей квалификации, оказался подложным и оформлен только для «использования для участия в конкурсных процедурах».

В связи с этим прокуратура Ульяновской области направила в региональный арбитражный суд иск, который был удовлетворен. Инстанция признала контракт недействительным и постановила взыскать с ООО «Тандем» более 520 млн руб. Компания не согласилась с этим решением и подала жалобу в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, но безуспешно.

Георгий Портнов