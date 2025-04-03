Ночью на Кубани объявляли беспилотную опасность

На Кубани в ночь на 3 апреля объявили, а затем отменили угрозу беспилотной опасности. Предупреждения разослала система РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В МЧС отмечали, что введение режима беспилотной угрозы не является подтверждением налета дронов, а носит предупредительный характер. Жителей региона призывали сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, избегать нахождения у окон и следить за официальными источниками информации.

Режим беспилотной опасности вводился в ночь на 3 апреля, соответствующие уведомления поступили жителям региона в 23:59 по московскому времени.

В утренней сводке Минобороны РФ сказано, что за ночь силы ПВО уничтожили 23 беспилотника над несколькими регионами страны. Краснодарского края среди них нет.

Вячеслав Рыжков