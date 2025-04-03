«Пермэнерго» восстановило электроснабжение Верхней Курьи

Сотрудники пермского филиала «Россети Урал» ликвидировали технологическое нарушение на распределительной электросетевой инфраструктуре, приведшее к временному отключению электроснабжения в микрорайоне Верхняя Курья. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Причиной технологического нарушения стало повреждение кабельной линии, принадлежащей иному собственнику. Нарушение электроснабжения коснулось улиц Борцов Революции, Брикетной, Ломоносова, Торфяной и ряда других в микрорайоне Верхняя Курья.

Аварийные бригады «Пермэнерго» оперативно прибыли на место инцидента для ликвидации технологического нарушения и перевода нагрузки на резервные схемы.

В течение часа энергетики приступили к поэтапному запитыванию обесточенных потребителей. Кроме того, на место был выдвинут передвижной резервный источник снабжения электроэнергией (РИСЭ) мощностью 400 кВт. Электроснабжение всех потребителей было восстановлено.