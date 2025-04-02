Туроператоры прогнозируют до 20% роста турпотока на курортах Кубани

Туроператоры ожидают рост турпотока в курортный сезон на Кубани. Об этом сообщает региональный оперштаб Краснодарского края со ссылкой на вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Представители туристической отрасли положительно оценивают перспективы предстоящего высокого сезона в регионе. По мнению господина Мкртчяна, отдыхающие, опасающиеся выделений мазута, отдадут предпочтение санаторно-курортному лечению. Также, по его словам, не пострадают спортивные, образовательные мероприятия и профсоюзные путевки.

По прогнозам экспертов, многие курортные города покажут значительное увеличение числа посетителей. В Геленджике прирост уже составляет 17%, в Сочи — 17-18%, в Туапсе — 20%. Кроме того, фиксируется высокий рост бронирований в городах Азовского побережья.

Господин Мкртчян также добавил, что в Анапе, вблизи районов Благовещенской и Витязево, владельцам местных средств размещения удастся выйти в ноль, избежав убытков.

Анна Гречко