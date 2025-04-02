Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о спортсменах, преступивших закон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оскар Писториус, южноафриканский атлет

Фото: Marco Longari / Pool / Reuters Оскар Писториус, южноафриканский атлет

Фото: Marco Longari / Pool / Reuters

Немало известных атлетов получали тюремные сроки, но некоторые истории действительно потрясают. Легенда тенниса австралиец Боб Хьюитт выиграл не один престижный турнир. В 1976-м он начал тренерскую работу, в 1992-м попал в зал Международной теннисной славы. Но потом грянул скандал: выяснилось, что долгое время Хьюитт имел интимную связь со своими совсем юными подопечными. Судебные разбирательства тянулись несколько лет, и лишь в 2015 году он был признан виновным. Из Зала славы его, естественно, исключили. Но громкое имя все-таки помогло Хьюитту в смягчении приговора, особенно если учесть, что эпизоды насилия были доказаны с девочками 12 и 13 лет. Боб получил шесть лет, из которых отсидел всего четыре. Неформальные отношения с несовершеннолетними сгубили не одну спортивную звезду. Но Боб Хьюитт, который делал это всю жизнь и отсидел за свои преступления так мало, уникальный случай.

Также были в истории спорта звезды, которые свершали страшные преступления, в том числе убийства. Но знаменитый паралимпиец Оскар Писториус сделал это в собственном доме, да еще и в День всех влюбленных. Атлет выстрелил в возлюбленную четыре раза, а потом на суде уверял присяжных, что испугался ограбления и стрелял в мнимого вора. Но это не помогло. Спортсмен, который быстрее всех бегал на специальных протезах, отсидел за свое преступление восемь с половиной лет и вышел на свободу только в 2024-м.

Самое же неожиданное преступление среди всех атлетов совершил Майкл Уик, звезда американского футбола. Он несколько лет организовывал собачьи бои, которые приносили ему неплохой доход. Когда его привлекли к ответственности, выяснилось, что он был крайне жесток с собаками, которых готовил к поединкам. В материалах следствия говорится, что он лично замучил некоторых псов до смерти. В итоге суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

Но переплюнуть другую звезду американского футбола — О. Джея Симпсона — пока не удалось никому из известных спортсменов. Симпсон был легендой, входил в Зал славы, снимался в кино и параллельно руководил преступным сообществом, похищал и убивал людей, в том числе свою жену, и в итоге в 2008-м сел в тюрьму. Ему дали 33 года и приговорили к штрафу в $33,5 млн. Удивительно, но в 2017-м Симпсон вышел на свободу досрочно. Правда, вернуть себе нормальную жизнь так и смог. О. Джей умер в прошлом году, и по мотивам его криминальной жизни снято несколько фильмов, в том числе художественных.

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Владимир Осипов